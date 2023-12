Inzaghi: “Serve gara da vera Inter. Arnautovic? Attaccanti ci aiutino a…”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match col Genoa. Le sue parole: "Partita insidiosa, il Genoa sta bene e viene da risultati positivi: dovremo fare una partita da vera Inter. Arnautovic? Gli attaccanti vivono per il gol ma devono essere bravi a mettersi a servizio della squadra come stanno facendo: non ho consigli specifici, gli attaccanti devono aiutarci per fare un'ottima gara".