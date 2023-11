Juve-Inter, formazioni UFFICIALI: de Vrij al centro della difesa. Thuram-Lautaro in attacco

I nerazzurri, primi in classifica, proveranno ad allungare proprio sui bianconeri dietro a due punti. Le scelte dei due tecnici

La tredicesima giornata di Serie A regala un super Juventus-Inter. I nerazzurri, primi in classifica, proveranno ad allungare proprio sui bianconeri dietro a due punti. Simone Inzaghi sceglie i titolarissimi per la gara dell'Allianz Stadium, al netto delle pesanti assenze in difesa.