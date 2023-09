Inter, Lautaro per sempre? Rinnovo fino al 2028 in cantiere. Un aspetto non è sfuggito al club

"È chiaro che quella cifra andrà ritoccata. E c’è la disponibilità del club a farlo. Il motivo non è solamente tecnico. Non è per il rendimento in campo che Lautaro andrà incontro a un adeguamento. Quantomeno, non solo per quello. L’argentino ha risvegliato e rafforzato, con la fascia al braccio, il sentimento di appartenenza al club che negli ultimi tempi si era un po’ perso. E questo aspetto non è sfuggito ai dirigenti e al presidente Zhang. La società è contenta di come l’argentino stia svolgendo il ruolo di riferimento dentro lo spogliatoio, sia rispetto ai compagni di squadra, sia nel dialogo con il club. Non siamo di fronte a rapporti problematici, insomma. Tutt’altro. Ed è automatico pensare, dunque, che a fronte di un adeguamento dell’ingaggio, possa arrivare anche un prolungamento della scadenza. Fino a quando? Almeno fino al 2028. Vorrebbe dire che Lautaro resterebbe, nei progetti, almeno per 10 anni dentro l’Inter. Non sono tanti quelli che ci sono riusciti. L’ultimo è stato Handanovic, da cui Lautaro ha ereditato proprio il ruolo di capitano".