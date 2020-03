TS – Lautaro, accordo con il Barcellona: per l’Inter maxi plusvalenza. Il suo erede…

Lautaro Martinez e il Barcellona, un matrimonio che s’ha da fare. L’attaccante argentino è da tempo in cima alla lista dei desideri della dirigenza catalana, e questa estate potrebbe essere il momento giusto per concretizzare il trasferimento in Spagna del Toro. Secondo quanto riporta Tuttosport “un agente internazionale sta portando avanti a fari spenti la trattativa con il Barcellona dopo che l’agente del Toro, Beto Yaque, ha trovato un accordo con i blaugrana“.

IL PIANO DEL BARCELLONA – L’idea del Barcellona, per evitare di pagare i 111 milioni di euro della clausola rescissoria, è quella di ipervalutare il cartellino del giocatore, inserendo però delle contropartite tecniche che possano abbassare l’esborso economico: “Certamente il Barcellona riproverà con Vidal, ma il ventaglio è molto amplio e comprende, tra gli altri, Todibo (se non verrà riscattato dallo Schalke), Alena, Semedo e Arthur“.

CACCIA ALL’EREDE – “Il primo è Timo Werner, centravanti del Lipsia che ha conquistato i quarti di Champions alle spese del Tottenham di José Mourinho. Il secondo è Anthony Martial che il ds nerazzurro segue sin dai tempi del Monaco. Il terzo è Pierre-Emerick Aubameyang, obiettivo difficilissimo stante la ferrea volontà da parte dell’Arsenal di trattenerlo alla base“.