Lautaro, l’Inter ha messo all’angolo il Barcellona: niente sconti e arriva la decisione drastica

Lautaro Martinez e Luis Suarez, destini incrociati. A spiegarlo è ‘Mundo Deportivo’ secondo sui il club catalano darà l’assalto all’attaccante dell’Inter solamente in caso di partenza dell’uruguayano, che ha undici anni più di lui. Per il giornale catalano Suarez ha un’offerta dalla Major League Soccer mentre il Barcellona sarebbe in parola con Lautaro. Se i tasselli non dovessero andare al loro posto tutto verrebbe rinviato di un anno.

In questo momento, spiega el Mundo Deportivo, è impossibile economicamente far fronte alla richiesta economica dell’Inter di 100 milioni o 70/80 più una contropartita. Per questo, il Barcellona sarebbe arrivato ad una decisione drastica. O arriva Lautaro o resta Suarez. I due insieme? Impossibile, anche perché Suarez non resterebbe al Barcellona a fare panchina.

“Bartomeu non può permettersi un altro acquisto multimilionario non decisivo dopo Coutinho, Dembele e Griezmann. Se non dovesse arrivare subito, Lautaro resterà un altro anno all’Inter e se ne riparlerà nel 2021”, chiosa il quotidiano.