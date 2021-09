Lautaro, capolavoro Inter nel nuovo contratto. “E spunta una nuova promessa”

L’Inter ha tenuto botta, non poteva permettersi anche l’addio di Martinez dopo quello di Lukaku: ora il Toro rinnoverà

Manca solo l'ufficialità: Lautaro Martinez rinoverà il suo contratto con l'Inter e sarà l'uomo immagine della squadra nerazzurra. L'argentino, con il nuovo ingaggio da 6 milioni, sarà quindi il calciatore più pagato della rosa (escludendo le agevolazioni fiscali di Vidal e Sanchez). Spiega in merito Calciomercato.com: "Un piccolo capolavoro quello portato a termine dall’Inter: nel nuovo contratto non sarà presente la clausola rescissoria da 111 milioni di euro.

Gli agenti di Lautaro hanno ceduto su questo punto con la promessa che eventuali offerte congrue al valore dell’argentino verranno esaminate insieme in futuro. Una, molto importante, era già arrivata la scorsa estate dal Tottenham: 70 milioni di base più 10 di bonus facilmente raggiungibili e altri 10 difficili. L’Inter ha tenuto botta, non poteva permettersi anche l’addio di Martinez dopo quello di Lukaku. E la stella ha mantenuto la parola data, pronto a segnare ancora tanti gol in nerazzurro".