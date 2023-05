Fiorentina-Inter, per Lautaro 100 gol in maglia nerazzurra. Anzi 101

Doppietta dell'attaccante nella finale di Coppa Italia. La viola era in vantaggio e lui, per il momento, ha ribaltato il risultato

Nel 2018, quando è arrivato all'Inter, era una promessa del calcio argentino e lo mandava un certo Milito. Oggi è Campione del Mondo e punto di riferimento per la squadra nerazzurra, Arrivato per fare da spalla a Icardi, è diventato protagonista assoluto dell'attacco interista e idolo per tanti tifosi. Sembrava vicino all'addio qualche tempo fa, poi ha rinnovato e ora il compito della società nerazzurra è tenersi stretto Lautaro Martinez. Nell'anno dello scudetto della LuLa è stato l'altra metà del cielo (con 19 gol segnati), essenziale sempre. 9 gol nella prima stagione interista, nel 2018-2019, ne ha segnati 21 nell'anno 2019-2020, 19 li ha segnati nell'anno dello scudetto e 25 un anno fa. In questa stagione ha segnato finora, in 54 presenze, 27 gol.