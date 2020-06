Lautaro, storie tese tra Inter e Barcellona: parola tradita e scenario stravolto

La partita, deludente, contro il Napoli ha riacceso i riflettori su Lautaro Martinez. El Toro è al centro di una intricata vicenda di mercato. Una vicenda ancora lontana, molto lontana, da una definizione. Il Barcellona lo vuole ma non vuole soddisfare le richieste dell’Inter, che non si sposta di un millimetro dalla richiesta di 111 milioni di euro, il valore della clausola.

La promessa tradita

La trattativa tra Inter e Barcellona dura da mesi. “Stava per avvicinarsi al traguardo a febbraio prima della crisi economica che ha colpito tutti i club”, sottolinea Fabrizio Romano su Calciomercato.com. Il Barcellona, però, ha cambiato le carte in tavola dopo la crisi coronavirus, abbassando la valutazione di Lautaro e insistendo per inserire suoi giocatori ipervalutati.

La tensione attuale

“Il Barcellona ha ribadito che non pagherà la clausola da 111 milioni, ha visto rifiutare più di una proposta con contropartite diverse. L’Inter vuole soldi e non più di un giocatore incluso, ma il problema che si è manifestato è sul gradimento delle contropartite e sulla valutazione dei cartellini. L’ultimo step della trattativa – oggi ancora in piedi, ma non vicina a una risoluzione – è stato di una proposta in cui il Barça ha valutato Junior Firpo più di 35 milioni: no secco da parte dell’Inter, il peso dell’offerta cash dev’essere rilevante altrimenti non se ne farà niente”, scrive ancora Romano.

La posizione del giocatore

Lautaro “da febbraio ha dato l’ok al Barça per un contratto da 5 anni, ma senza arrivare alla rottura con l’Inter. Non fa pressione; per il momento si adegua a quello che decideranno i club, ma è chiaro che la dirigenza nerazzurra pretenda un segnale anche sul tema rinnovo se il 7 luglio non si sarà risolto niente”.