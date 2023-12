Mondiale per Club, chi tra Napoli e Juventus con l’Inter? Cosa succede con arrivo a pari punti

L'Inter fa parte delle 8 squadre europee già qualificate per il Mondiale per Club che prenderà parte negli USA nel 2025. Un grande traguardo per tutto il club, che arriva grazie al lavoro di Simone Inzaghi e i suoi ragazzi. Ma, per le italiane, c'è ancora un posto libero. Vista l'eliminazione del Milan, a giocarselo saranno Juventus e Napoli, con i bianconeri attualmente in vantaggio per 47 punti a 41. Ma, in caso di arrivo a pari punti, cosa prevedono i criteri di qualificazione?