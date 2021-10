Sheriff e Juventus: Inter, settimana già decisiva. Inzaghi furioso per un motivo

Per i nerazzurri è già arrivato il momento di dare risposte importanti, in Champions League come in campionato

Fabio Alampi

Il trittico Lazio-Sheriff-Juventus, primo crocevia determinante - se non decisivo - della stagione, inizia nel peggiore dei modi per l'Inter: i nerazzurri perdono 3-1 contro la Lazio e rimediano la prima sconfitta in campionato. Simone Inzaghi ha ora l'obbligo di riportare il gruppo sui binari giusti, in vista della gara di Champions League contro la formazione moldava: la vittoria è l'unico risultato ammesso per poter dare una svolta al cammino europeo. Il tutto prima di pensare al big match di domenica sera contro i bianconeri.

Per i nerazzurri è già arrivato il momento di dare risposte importanti, come scrive Tuttosport: "Al netto di quanto sia accaduto intorno a Dimarco, la squadra sulla ripartenza di Milinkovic e Felipe Anderson era messa malissimo. Ancor peggio ha fatto sul 3-1 del serbo, liberissimo di saltare nel cuore dell'area sulla punizione del collega. L'Inter non c'era già più con la testa e questo - giustamente - ha fatto infuriare Inzaghi che tutto si augurava, fuorché di iniziare una settimana già decisiva, con Sheriff e Juve all'orizzonte, dovendo curare i postumi di una brutta sconfitta".