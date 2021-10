Inter, Jacobs: “Suning e Pif stanno parlando ancora. E mi hanno detto che…”

Gli aggiornamenti sulla trattativa dal collega di BeIN Sports: "La Serie A è di grande richiamo per il PIF, che può investire in più di un club"

Tiene banco nell'ambiente Inter in queste ore la voce, sempre più insistente, di un possibile ingresso in società del Public Investment Fund, fondo saudita potentissimo economicamente che ha appena acquistato il Newcastle. Ben Jacobs, giornalista di BeIN Sports e ben informato sulla vicenda, ha dato importanti aggiornamenti su Twitter: "Tanti mi chiedono del PIF e dell'Inter. I colloqui tra Suning e PIF non sono una novità. Quando hanno iniziato, l'intento originale del PIF era l'investimento di minoranza e da allora le parti si sono parlate più volte. I PIF sono stati scoraggiati dalla valutazione di 1 miliardo di Suning e il prezzo richiesto non è cambiato. La Serie A è di grande richiamo per il PIF. E l'Arabia ha ospitato la Supercoppa Italiana. Anche i diritti a lungo termine sono in palio.