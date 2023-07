CdS / Lukaku aspetta la Juve e dribbla l’Inter: dipende da Vlahovic-PSG, lo scenario

Con la fumata bianca alle porte per il passaggio di André Onana al Manchester United per 55 milioni di euro tra parte fissa e bonus, l’Inter è tornata alla carica con il Chelsea per il riscatto di Romelu Lukaku.

Ma lo scenario si è rivelato del tutto sorprendente e inaspettato per il club nerazzurro, come conferma il Corriere dello Sport: “La Juve è piombata sulla scena da antagonista dell’Inter da un po’. Non (solo) per scelta sua. Ma anche per volontà di Lukaku”.