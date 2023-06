Inzaghi chiede Lukaku. Romelu ha fretta, l’Inter ha un’idea che può convincere il Chelsea

"Prestito con riscatto a quota 30 milioni: questa potrebbe essere la via battuta dall’Inter. Ed è una via che Lukaku si augura venga battuta in maniera relativamente veloce. Romelu ha fretta. Ha fretta di ricevere un segnale concreto, al di là anche delle rassicurazioni che pure ha ricevuto. Si aspetta di essere una priorità per l’Inter, così da sbloccare il suo ritorno in nerazzurro il prima possibile. Serve cedere, all’Inter. Lukaku chiede che la prima operazione in entrata dell’Inter successiva a una cessione sia la sua. Anche perché è consapevole di quanto, per il suo fisico, sia importante cominciare la stagione nel migliore dei modi, in ritiro con i compagni già dal 13 luglio, senza accumulare ritardi. Lautaro più Thuram più Lukaku: è così che l’Inter vuole fondare l’attacco allo scudetto della seconda stella", aggiunge il quotidiano.