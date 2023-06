City-Inter, Dzeko o Lukaku? I dati fisici raccolti ad Appiano sono chiari

"Lukaku è tornato il vecchio totem al momento opportuno, un attimo prima di Istanbul. Nonostante i dati fisici raccolti ad Appiano siano chiari - è più in forma lui di Dzeko -, non sarà facile operare il sorpasso definitivo al compagno bosniaco per il ruolo di centravanti principe accanto a Lautaro. Di certo, Rom non staccherà il piede dall’acceleratore: quest’ultima settimana di fatiche gli servirà per riempire ancora di più di dubbi la testa del suo allenatore".