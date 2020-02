Inter, hai un Lukaku tutto nuovo: ecco come Conte ha cambiato il ruolo di Romelu – FOTO

Quando Romelu Lukaku ha lasciato il Manchester United, le opinioni sulle sue stagioni disputate in Premier League avevano diviso di tifosi, soprattutto quelli del Manchester United. Se molti pensavano che la cessione del belga fosse una buona soluzione, a distanza di mesi qualcuno ha iniziato a ricredersi. Soprattutto alla luce delle ottime prestazioni e dei gol segnati (21 in 30 partite) dal gigante belga. Senza dimenticare quello che Lukaku ha portato all’interno dello spogliatoio dell’Inter, andato in frantumi dopo la vicenda Icardi della scorsa stagione. Il portale smarterscout.com, ha passato ai raggi x le prestazioni di Big Rom in Premier League e in Serie A.

LE STATISTICHE – Il vero cambiamento è stato nel ruolo di Lukaku, il suo stile si è evoluto nelle ultime stagioni. L’attaccante era solito fare più passaggi e andare al tiro con meno frequenza nel Manchester United. Mentre all’Inter diminuisce la frequenza dei passaggi, ma aumentano i tiri in porta poiché riceve più palloni nell’aria avversaria.

POSIZIONE IN CAMPO – Attraverso due grafiche, smarterscout.com sottolinea come nella stagione 2017/18 e 2018/19 sia cambiata la sua posizione in campo. Nella prima si nota come il giocatore abbia agito più sulla destra rispetto alla zona centrale. Mentre nel 208/19, Lukaku ha cercato di essere più coinvolto agendo su tutto il fronte d’attacco. Il vero cambiamento arriva all’Inter dove il belga è molto più coinvolto e agisce più per vie centrali da vero numero 9.

(smarterscout.com)