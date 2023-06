Romano: “Tonali, sì al Newcastle perché l’offerta per lui è enorme”

Non erano ancora note le cifre proposte dal Newcastle a Tonali. Si era ancora parlato del sì del calciatore del Milan al club inglese. Ma basta dare un'occhiata alla cifra che gli è stata offerta per capire le sue motivazioni. Stando a quanto riporta Fabrizio Romano, infatti, al centrocampista rossonero, la proprietà della squadra inglese avrebbe offerto un contratto fino al 2029 di otto mln di euro all'anno più due di bonus. Una cifra stratosferica rispetto ai 2.5 mln che attualmente il calciatore percepisce a Milano.

"Il Newcastle è sul punto di raggiungere il pieno accordo con Sandro Tonali a livello personale perché la proposta di stipendio è davvero enorme. L'offerta per il calciatore è un contratto fino a giugno 2029 per 8 milioni netti a stagione più due di bonus. Milan e Newcastle stanno ancora discutendo i termini dell'affare", si legge in un tweet del giornalista.