Inter-Chelsea, accordo per Lukaku! Ma c’è un problema clamoroso: Ledure è sparito

La notizia che tutti i tifosi dell'Inter stavano aspettando è arrivata: Inter e Chelsea hanno trovato un'intesa per il trasferimento a titolo definitivo in nerazzurro di Romelu Lukaku, sulla base di 35 milioni di euro. La trattativa, che durava da giorni, è ormai dunque prossima alla conclusione. Tutto fatto, dunque, per il ritorno di Big Roma a Milano? Non esattamente, visto che Sebastien Ledure, avvocato di Lukaku, è letteralmente... sparito. Nessuno, infatti, riesce più a mettersi in contatto con lui. Una vicenda che sta assumendo contorni clamorosi. Scrive la Gazzetta dello Sport: