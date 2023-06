Ledure: “Lukaku? Nulla col Milan, niente Arabia. Prossima mossa tocca all’Inter”

No al Milan e no all'Arabia perché Romelu Lukaku vuole giocare in Europa, con chiara ma velata allusione all'Inter. La conferma arriva dalle parole di Sebastien Ledure, avvocato dell'attaccante belga, ai microfoni di Fabrizio Romano:

"Non ci sono discorsi in corso col Milan. Romelu vuole continuare a giocare in Europa, lo ha confermato rifiutando di andare a giocare in Arabia Saudita ad oggi. La posizione del Chelsea è chiara, i club interessati devono presentare un'offerta seria. Per quanto riguarda l'Inter, la prossima mossa spetta a loro", ha dichiarato Ledure.