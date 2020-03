Marotta anti-Juve, simbolo dell’Inter: scontro totale con Agnelli, non si torna indietro

E pensare che nemmeno due anni fa era dall’altra parte, ancora in auge come uno dei pilastri della rinascita juventina e dei successi bianconeri dell’ultimo decennio. Dal 13 dicembre del 2018, invece, Beppe Marotta ci ha messo poco per diventare l’espressione di quanto più lontano ci sia al momento dalla ‘sua’ Juventus. E non solo per un naturale spirito di rivalsa successivo alla separazione dal club di Agnelli, ma anche e soprattutto per gli ultimi avvenimenti.

Dopo il rinvio di parte della 26a giornata di campionato, inclusa Juventus-Inter, infatti, Marotta è andato all’attacco della Lega sì, ma anche della Juventus stessa, indicata dai più come il club responsabile delle pressioni effettuate nei confronti delle istituzioni del calcio italiano. E lo ha fatto, come scritto dalla Gazzetta dello Sport, mettendo da parte la sua proverbiale diplomazia, e usando termini molto forti, come “campionato falsato”. Parole che lo hanno reso una sorta di capopopolo, l’espressione del pensiero dei tifosi dell’Inter di questi giorni. Scrive la Gazzetta dello Sport:

ADDIO DIPLOMAZIA – “… Marotta è la faccia dell’Inter, ancor di più oggi. E risponde (anche) alla pancia del tifoso nerazzurro, persino tradendo il suo proverbiale uso diplomatico delle parole, andando all’attacco anche dove magari avrebbe potuto scegliere un pressing più moderato. L’a.d. dell’Inter è andato dritto, ha parlato di “campionato falsato” (…). Il cerchio ora è completo”.

SCONTRO TOTALE – “Lo scontro è aperto. È totale. Non è più sottile come il guanto di sfida annunciato ingaggiando Antonio Conte in panchina (…). Ora Marotta è l’anti Juve per eccellenza, forse scavalcando in questa strana classifica persino Antonio Conte agli occhi dei tifosi bianconeri (…). Da questo momento in poi sarà impossibile tornare indietro“.

(Fonte: gazzetta.it)