Marotta: “Possiamo lottare per lo scudetto. Brozovic? Ho fiducia che resti perchè…”

Le parole dell'ad nerazzurro prima del fischio d'inizio di Inter-Napoli

Beppe Marotta , amministratore delegato dell'area sport dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Napoli . Queste le sue dichiarazioni: "Condivido le parole di Inzaghi, siamo in una fase interlocutoria: conta molto il risultato, ma anche la prestazione. Deve essere convincente per far sì che riesca a darci autostima e convincerci che siamo in grado di lottare anche quest'anno per lo scudetto. Spalletti? C'è una bella combinazione tra tutte le componenti al Napoli, è un mix vincente: sono contento per lui, è un ottimo allenatore che ha fatto bene anche da noi. Il calcio è fatto di cicli, da parte mia c'è massima stima per un professionista come lui.

Brozovic? Dobbiamo ancora entrare nel vivo, sono fiducioso come lo siamo tutti: spero che il ragazzo, ma sono sicuro, che possa continuare la sua esperienza in questo glorioso club. Non è facile trovare altri club che diano a lui quello che gli ha dato l'Inter: spero si possa trovare un'intesa per proseguire. Insigne a zero? Io mi riferisco in generale, sta a noi dirigenti cogliere le situazioni favorevoli: non è corretto entrare nel merito. Però queste situazioni vanno colte quando ci sono le condizioni per farlo: si tratta di valutarne una per una".