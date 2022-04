Marotta: “Vogliamo trofeo che manca da 11 anni. Estate di sacrifici? Ci sono componenti che…”

Notte senza appello, sfida infinita. In palio c'è una finale di Coppa Italia, ma forse non solo. Inter-Milan, altro capitolo della saga

E' una notte senza appello, in una sfida infinita. In palio c'è una finale di Coppa Italia, ma probabilmente non solo. Inter-Milan, un altro capitolo della saga. In un San Siro finalmente gremito e pronto a ruggire, i nerazzurri di Simone Inzaghi cercano una vittoria fondamentale per la stagione. Serve vincere, perché lo 0-0 dell'andata (in Coppa Italia c'è ancora la vecchia regola sui gol in trasferta) favorisce leggermente il Milan, che potrebbe accontentarsi anche di un pareggio con gol. Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha parlato così prima del match a Mediaset: