Marotta: “Pavard vuole l’Inter ma il Bayern lo deve sostituire. Affare ancora aperto”

L'Arabia? E' un fenomeno che anche per noi dirigenti è sorto improvvisamente: non sappiamo ancora le conseguenze, ma hanno portato via 22 giocatori di talento dall'Europa. Hanno portato nelle casse dei club circa 700 milioni ma si è impoverita la qualità sportiva e si è persa la competitività economica: la Serie A deve vendere i diritti tv e questo può creare dei condizionamenti negativi".