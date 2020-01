GdS: “Ad Appiano tutti credono allo scudetto”. Conte, garanzie da Marotta: 3 colpi per l’Inter

Dopo il pareggio dell’Inter con l’Atalanta e la vittoria della Juve con la Roma, è la squadra di Sarri a essersi aggiudicata il titolo di campione d’inverno.

“Frustrazione crescente, ieri sera intorno alle 22.40. Il fischio finale dell’Olimpico regala alla Juventus il titolo d’inverno e ad Antonio Conte un fastidio infinito: i 46 punti del girone d’andata non sono bastati per mettere il naso davanti. A rileggerle con 24 ore di ritardo, le parole con cui il tecnico ha chiesto alla dirigenza di intervenire sul mercato, rimarcando «la coperta corta» della rosa, assumono ancor più valore”, spiega La Gazzetta dello Sport.

SUMMIT – “Ma i dirigenti nerazzurri non hanno aspettato la serata per rendersene conto. E così ieri mattina sia l’a.d. Beppe Marotta sia il d.s. Piero Ausilio si sono presentati ad Appiano, dove hanno avuto modo di confrontarsi con l’allenatore a proposito del mercato. Un modo per rassicurarlo, dopo le ultime dichiarazioni. E il tecnico ha ricevuto garanzie in merito. Ha capito che la pista Vidal è ormai molto complicata – qualche rammarico ci può essere giusto per la tempistica della trattativa, magari un affondo nei giorni di Natale avrebbe avuto maggiori probabilità di successo –, ma ha anche capito dai suoi dirigenti che ormai alcune trattative sono in via di definizione. In questo senso, dopo le sottolineature (pacate) di sabato sera per un organico ridotto, Conte ha capito che i dirigenti si trovano sulla sua stessa lunghezza d’onda”, si legge sul quotidiano.

TRE COLPI – “Pur nel rispetto delle esigenze finanziarie del club, che infatti è andato alla ricerca di tre giocatori in scadenza con le rispettive società – Eriksen, Young e Giroud –, sfruttando la possibilità di offrire accordi più lunghi. Conte avrà con ogni probabilità tutti e tre i giocatori richiesti: in fondo, difesa a parte, lui considera «corta» la rosa in tutti gli altri settori. Ed è convinto che, restando così, sarebbe impossibile ripetere lo stesso cammino del girone d’andata. Adesso tutti ad Appiano credono allo scudetto. E non è un titolo d’inverno sfumato a far crollare le convinzioni”, chiosa Gazzetta.