Inter, Marotta tenta il colpo da maestro: incassare così 45 mln per il tris che sogna Conte

Unità di intenti. E’ questa la parola chiave in casa Inter. I nerazzurri, dallo staff tecnico alla società, hanno le idee chiare per quanto riguarda il percorso da intraprendete nel mercato di gennaio. Lo dimostrano le parole di Javier Zanetti che, al di là del nome di Vidal, ha fatto capire chiaramente che l’Inter interverrà sul mercato per innalzare il livello qualitativo della rosa.

Il tutto senza dimenticare l’aspetto economico. E proprio da questo punto di vista, Beppe Marotta sta cercando l’impresa più clamorosa, pari a quella del tecnico di chiudere l’anno con 42 punti: regalare a Conte i rinforzi richiesti senza gravare sul bilancio.

Come riuscirci? Marotta sta tentando di incassare una cifra vicina ai 45 milioni di euro con la cessione di due esuberi. Uno, ben noto, è Gabigol, la cui telenovela si sta trascinando ormai da mesi. L’obiettivo è incamerare almeno 20 milioni di euro con l’addio del brasiliano.

L’altro, ormai uscito dal radar di Antonio Conte, è Matteo Politano. Marotta vuole cederlo solo a titolo definitivo (fatta salva l’ipotesi di scambio con il Napoli per Llorente, unica eccezione). Roma e Fiorentina sono interessate all’ex Sassuolo, che potrebbe lasciare la Pinetina dinanzi ad un’offerta da almeno 25 milioni di euro.

Un tesoretto di 45 milioni che l’Inter vorrebbe investire nei 3 uomini chiesti da Conte per gennaio: Arturo Vidal, Marcos Alonso e Olivier Giroud. Un incastro tutt’altro che semplice, anche alla luce dei rapporti complicati tra Conte e il Chelsea, che rendono i londinesi poco inclini a sconti. Ma Giroud è in scadenza, Marcos Alonso è fuori dal progetto e anche Lampard ha fatto le sue richieste a patron Abramovich, che potrebbe alla fine decidere di liberare i due esuberi sulla via per Milano.

Dell’affare Vidal, invece, si sa tutto: l’Inter è disposta a salire a 15 milioni di euro e aspetta che il Barcellona accetti la proposta, dopo lo strappo definitivo rappresentato dalla denuncia dello stesso Vidal contro il club blaugrana.