FCIN1908 / Mercato Inter, novità sul futuro di Sanchez e Satriano. Per gennaio idea chiara

L'aggiornamento sulle due situazioni da tenere d'occhio nel reparto avanzato nerazzurro per la sessione invernale di mercato

Daniele Vitiello

Gennaio si avvicina e in casa Inter sono partite le riflessioni per provare a puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il margine di manovra, in attesa di tempi migliori, è sicuramente ridotto, ma non è escluso che in viale della Liberazione si trovi il modo per intervenire. Il diktat è sempre lo stesso: bisognerà liberare spazio, prima di poter accogliere nuovi calciatori. Sicuramente un ostacolo, ma chi finora ha giocato meno potrebbe avvertire l'esigenza di mettersi in discussione altrove. Questo faciliterebbe l'inserimento di elementi più funzionali al progetto tecnico nerazzurro. In particolare, nel reparto avanzato sono due le situazioni da tenere sotto controllo.

Non è un mistero, in primis, che Alexis Sanchez desideri scendere in campo con maggiore continuità. Il cileno, protagonista anche in questa sosta con la sua nazionale, era convinto di alternarsi con più frequenza a Lautaro e Dzeko. Ciò, nonostante la massima chiarezza di Simone Inzaghi nei suoi confronti ai nastri di partenza della stagione. Al momento è il quarto attaccante dell'Inter, scivolato nelle gerarchie anche dietro a Correa. El Niño è convinto di essersi lasciato alle spalle i problemi fisici dell'ultimo anno e di poter incidere nell'immediato anche più del Tucu, per questo nelle ultime settimane è caduto un veto: dal suo entourage non arriva più una chiusura netta ad una eventuale partenza a gennaio. Una novità rispetto all'estate. Sondaggi esplorativi all'estero sono già stati effettuati e in Francia e Spagna non mancano estimatori.

Non è detto che alla fine si trovi l'incastro giusto, ma la prospettiva è sicuramente cambiata rispetto ai mesi scorsi. Chi invece sembra avere il destino segnato è Martin Satriano. Rimasto ad Appiano Gentile nonostante le diverse offerte, l'attaccante non ha trovato grosso spazio. A gennaio, indipendentemente da eventuali acquisti, si profila una nuova avventura per lui.

Anche in questo caso è caduto un veto: l'Inter in estate ha deciso di rifiutare la corte serrata di alcuni club di Serie B, Crotone in primis. Il club l'avrebbe lasciato partire soltanto davanti ad un'offerta concreta da parte di un club del massimo campionato che avrebbe potuto garantirgli uno spazio adeguato. Resta questa inevitabilmente la priorità, ma in viale della Liberazione ora il raggio d'azione si è allargato: si cerca, tra Italia ed estero, semplicemente la scelta più logica per valorizzarlo nella seconda parte di stagione. Ulteriori riflessioni sono rimandate alla prossima estate.