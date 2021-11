Ceccarini: “Inter, Sanchez via a gennaio? Per sostituirlo c’è già un’idea calda”

Le parole del noto esperto di calciomercato a proposito della possibile manovra nell'attacco nerazzurro

Alexis Sanchez potrebbe lasciare l'Inter a gennaio? Di questa possibilità ha parlato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW: "Su di lui resta forte l’interesse del Marsiglia. Sampaoli vorrebbe averlo a disposizione già per gennaio ma molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. Nel caso l’Inter dovrebbe poi sostituirlo e l’idea Raspadori è quella più calda. Il Sassuolo vorrebbe rimandare il discorso a giugno. Una soluzione potrebbe essere quella di inserire nell’operazione un altro attaccante. Il profilo potrebbe essere quello di Mulattieri, classe 2000, che il club nerazzurro in estate ha ceduto in prestito al Crotone.