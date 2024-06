[…] L’Inter parte davanti grazie al sì del giocatore, che mercoledì ha postato un “like” in risposta al messaggio del trasferimento in nerazzurro di Martinez. Lo stesso presidente genoano Zangrillo, dopo l’ad Blazquez, ha detto che il club aiuterà l’islandese a realizzare i suoi sogni e che su di lui ci sono arabi, club italiani e stranieri. E il fatto che come contropartita tecnica (poi saltata) nell’affare Martinez il Grifone avesse scelto Oristanio, che ha caratteristiche simili all’islandese, è un altro indizio. Tra l’altro il classe 2002, che piace pure a Venezia e Verona, potrebbe tornare in auge con una trattativa indipendente (valutazione 5 milioni) o appunto legata all’affare Gudmundsson. Ovvio che se su Gud si scatenasse un’asta l’Inter non potrebbe competere con petro dollari o la potenza di fuoco delle inglesi. Ma la volontà del giocatore avrà un peso e Albert ha già fatto sapere di essere disposto ad aspettare l’Inter . Che però prima dovrà fargli spazio in rosa. Per questioni economiche e di lista, l’idea infatti è di andare avanti con quattro attaccanti”, si legge. Tutto quindi dipenderà - come noto - dall’uscita di Joaquin Correa e da quella eventuale di Marko Arnautovic (che però vuole rimanere a Milano per ora).

Occhio al processo

“Per completare il quadro - sottolinea la rosea -, va monitorata anche una pendenza extra calcio. Gudmundsson infatti tornerà sotto processo in patria con l’accusa di violenza sessuale per fatti avvenuti in un locale di Reykjavik un anno fa. Già assolto in primo grado, Albert in autunno dovrà affrontare l’appello. L’Inter osserverà da vicino l’evolversi della situazione e lo stesso Genoa potrebbe accettare che nel contratto di cessione venga inserita una clausola a tutela dell’acquirente in caso di condanna del giocatore, che per la normativa vigente in Islanda rischierebbe il carcere. Gud, che si è sempre professato innocente, al momento è in vacanza e ha postato un video in cui si tuffa da una roccia in mezzo alle cascate islandesi. Il Genoa il 4 luglio inizierà i primi test medici in vista del raduno del 13. Lo stesso giorno in cui partirà l’avventura dell’Inter…”, si legge.