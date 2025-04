Il Napoli è stato primo per 18 giornate, ha avuto un momento di blackout a febbraio, ma ora è in ripresa. L'Inter è stata fermata dal Parma di Chivu e questo "è il momento, l’attimo da non lasciarsi sfuggire se l’obiettivo scudetto deve restare caldo. L’aspirazione è stata sdoganata da Conte («sarebbe una follia non provarci» ha detto appena una settimana fa), caldeggiata dai giocatori". I punti di distanza dall'Inter possono diventare uno o tre con un pareggio. La squadra azzurra è al completo. Ma è il momento buono anche per il Bologna di Italiano. Se vince supera l'Atalanta al terzo posto.