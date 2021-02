Milan-Inter, le probabili formazioni di Pioli e Conte: sciolti gli ultimi dubbi

Le probabili formazioni di Stefano Pioli e Antonio Conte in vista del derby Milan-Inter in programma alle 15 allo Stadio 'Meazza'

Alessandro De Felice

Manca sempre meno al fischio d'inizio del derby di Milano tra Milan e Inter. Alle 15 andrà in scena la stracittadina: in palio non solo il primato cittadino ma la testa della classifica. Tre punti pesanti e 90 minuti che rappresentano uno snodo cruciale nella stagione delle squadre di Pioli e Conte.

Milan, la probabile formazione di Pioli

Stefano Pioli, allenatore del Milan, deve rinuncire agli infortunati Bennacer e Mandzukic. Il croato si è fermato ieri e non sarà della partite. Tutto confermato in difesa, con Calabria e Theo Hernandez sulle fasce e Kjaer (e non Tomori) a far coppia con Romagnoli. A centrocampo spazio a Tonali e Kessie, con Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.

Inter, la probabile formazione di Conte

Arturo Vidal c'è, Stefano Sensi no. Conte recupera il cileno ma conferma Christian Eriksen dal 1'. L'allenatore dell'Inter ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista del derby. Secondo La Gazzetta dello Sport, a sinistra giocherà Ivan Perisic. Conte conferma lo stesso undici che ha battuto la Lazio. Bastoni, De Vrij e Skriniar formeranno la retroguardia davanti ad Handanovic, mentre con Eriksen giocheranno Brozovic e Barella. Hakimi a destra, mentre in avanti ci saranno Lautaro e Lukaku.