Gol, assist e duttilità: ecco quello che Mkhitaryan può dare all’Inter e a Inzaghi

Il giocatore è a un passo dall'Inter. La sua duttilità rappresenta un punto di forza importante per il club e il tecnico nerazzurro

Henrikh Mkhitaryan è in scadenza di contratto con la Roma. Sul giocatore si è inserita l'Inter che individuato nell'armeno il perfetto prototipo di centrocampista che può ricoprire più ruoli. Come appurato da FCInter1908.it, le parti hanno raggiunto un'intesa biennale, da sottoscrivere dopo le visite mediche di rito. Mezzala, trequartista e anche qualche partecipazione davanti la difesa, Mkhitaryan si inserirebbe alla perfezione nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Come sottolinea Sky Sport, il tecnico nerazzurro potrebbe trovare in un giocatore da 169 gol e 135 assist in 568 partite con i club in carriera una risorsa tattica estremamente utile.