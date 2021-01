Suning cede l’Inter? Moratti: “Mi spiacerebbe, gli Zhang avevano tutto. Non solo soldi ma…”

Non si placano, anzi si intensificano giorno dopo giorno le voci di un possibile cambio di proprietà al comando dell’Inter. Sembra passata una vita dal comunicato di smentita di Steven Zhang, che risale però solo a due settimane fa. Da lì ad oggi, le voci su un possibile approdo di BC Partners nel club nerazzurro si sono moltiplicate e confermate poi da tutti gli organi di stampa. In merito ad una possibile cessione della società, Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, ha commentato così ai microfoni di Repubblica: «Mi spiacerebbe, gli Zhang avevano tutto: non solo soldi, anche una struttura familiare, una forte educazione e il rispetto per i valori dell’Inter».