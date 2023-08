Moratti: “L’Inter sembra fortissima. Arnautovic acquisto stupendo. Scudetto 2006…”

Intervistato da TuttoCagliari.net, Massimo Moratti ha parlato della prossima avversaria dell'Inter in campionato, il Cagliari di Claudio Ranieri. "Intanto devo dire che il Cagliari è partito bene. Ho visto la partita di ieri col Torino: i sardi hanno giocato in maniera molto intelligente, e forse meritavano anche qualcosa in più del pareggio. Credo che affronteranno i nerazzurri senza complessi o timori reverenziali di sorta. L’Inter sembra fortissima e lanciatissima: tanti giocatori l’anno scorso hanno dimostrato il loro valore, e quest’anno la dirigenza ha ulteriormente integrato la rosa. Certo, manca un centravanti, ma questa squadra è in grado di creare ugualmente pericoli e occasioni ed è altamente competitiva. Dovrà dimostrarlo, però: a Cagliari per i nerazzurri non sarà per nulla semplice".