Sky – Pavard, Bayern ha chiesto 24 ore: ok Inter. Agoume e Salcedo…

Nelle ultime ore c'è stato un nuovo contatto tra i due club per il passaggio del francese in nerazzurro

La fumata bianca poteva arrivare oggi, ma bisognerà aspettare per vedere Benjamin Pavard a Milano. Secondo quanto riporta Sky Sport, in questi minuti c'è stato un contatto tra Inter e Bayern Monaco con il club tedesco che ha chiesto ancora un po' di tempo al club nerazzurro per far partire il francese.