Moretto: “Inter attenta da tempo su Zielinski. Colpo a 0? Mi hanno detto che…”

In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha risposto così su Piotr Zielinski in chiave Inter. "Mi hanno detto che è vero che l’Inter è attenta alla situazione in caso si liberasse a zero dal Napoli. Era attenta già tempo fa, poi il giocatore decise di rimanere a Napoli.