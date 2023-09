Le Parisien – Thuram-Inter, rimpianto PSG: perché non hanno saputo convincerlo

In casa PSG rimpiangono Marcus Thuram. Settimana perfetta per l’attaccante, a segno con le maglie di Inter e nazionale per la prima volta. Le Parisien oggi titola: “Il PSG non ha saputo convincere Marcus Thuram”. Luis Enrique una volta arrivato a Parigi ha parlato con quasi tutti i nuovi giocatori del PSG per spiegare che non avrebbero un posto da titolare garantito. Condizione accettata dai dodici nuovi arrivati, al contrario invece Thuram avrebbe rifiutato di sbarcare nella capitale a quelle condizioni.