Come riportato da Sky Sport, infatti, rientrano 8 titolari che hanno riposato a Lisbona: in difesa spazio a Darmian e Acerbi come braccetti, con de Vrij in mezzo e Sommer di nuovo in porta dopo che Audero ha fatto il suo esordio in Champions. Bastoni si è allenato a parte oggi e non volerà col resto della squadra a Napoli, ma punta a rientrare contro l'Udinese.