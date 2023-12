Sky – Inter, la probabile formazione anti-Napoli: ecco tutte le scelte di Inzaghi

Le ultimissime sulla formazione dell’Inter che affronterà il Napoli domenica al Maradona. Altra rivoluzione per Simone Inzaghi dopo gli 8 cambi in Champions League contro il Benfica. Ecco tutte le scelte secondo Sky Sport: “Bastoni è sulla via del recupero, ma l'orientamento è quello di non rischiarlo per il big match del Maradona. A Napoli sarà ancora il trio formato da Darmian, de Vrij e Acerbi a scendere in campo dal primo minuto. Dumfries, non convocato in Champions, ha ottimizzato il tempo “libero” per allenarsi. Nessun dubbio sulla sua presenza sul versante destro.