Sky – Napoli-Inter, le probabili formazioni: tornano Thuram e Lautaro, c’è Dumfries

C'è tanta pressione attorno alla supersfida di questa sera allo stadio Maradona tra Napoli e Inter . Perché, vincendo, la squadra di Mazzarri riaprirebbe ogni discorso in chiave scudetto.

Al contrario, i ragazzi di Inzaghi hanno l'occasione di tornare in vetta e scremare ancora il gruppo, dando a questo campionato la sfumatura di un duello con la Juventus. Dopo il turnover di Champions, il tecnico nerazzurro riproporrà, al netto delle assenze in difesa, l'Inter titolare, con Thuram-Lautaro in attacco. Sulla destra c'è il recupero di Dumfries. Ecco le probabili formazioni: