FCIN1908 / Inter, tamponi rapidi negativi per cinque: ecco i prossimi step

Negativi i test rapidi dei tre interisti rientrati oggi dal ritiro della Nazionale

La notizia di ieri sera delle positività nel gruppo squadra dell'Italia e quella di qualche ora fa di Leonardo Bonucci, hanno creato molta apprensione. Anche in casa Inter, avendo i nerazzurri tre calciatori nella delegazione in Lituania. Ecco perché il club nerazzurro, come già riportato, ha attuato sui rientranti ad Appiano un protocollo rigidissimo per evitare eventuali contatti rischiosi.