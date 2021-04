FCIN1908 / Bastoni, Inter serena. Nazionali, protocollo di massima sicurezza con…

Le ultime in casa Inter: de Vrij è risultato finalmente negativo e oggi, dopo le visite, ricomincerà ad allenarsi. Il punto sulle condizioni di Bastoni e il protocollo per i Nazionali italiani.

La giornata è iniziata con una buona notizia per Antonio Conte: Stefan de Vrij si è negativizzato. Il difensore olandese eseguirà come da protocollo le visite per l'idoneità sportiva e tra oggi e domani riprenderà ad allenarsi individualmente. Come appurato da FCIN1908 i giocatori risultati positivi al Covid hanno svolto attività blande durante le rispettive quarantene, sempre sotto le indicazioni dirette dello staff nerazzurro.