Se fino a qualche giorno fa appariva ormai molto probabile la permanenza di Steven Zhang al controllo dell'Inter, ora la partita si fa in salita. Ecco quanto risulta in merito al Corriere dello Sport: "Per Steven Zhang si fa più dura tenere l’Inter. Al momento, infatti, Oaktree non è convinta della proposta messa sul tavolo dal presidente nerazzurro. Attenzione, lo scenario può ancora cambiare, tenuto conto che al termine del prestito (20 maggio) mancano ancora due mesi e che, trattandosi di un riscadenzamento, l’operazione si potrebbe concludere anche in tempi ristretti. Resta il fatto, però, che le argomentazioni presentate da Suning, ad oggi, non sembrano sufficienti per smuovere le resistenze del fondo americano.