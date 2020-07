Gruppo, secondo posto ed Europa League: i tre obiettivi di Conte per svoltare la stagione dell’Inter

Momento difficile per l’Inter di Conte che deve rialzarsi dopo aver perso con il Bologna e aver pareggiato con il Verona. L’obiettivo scudetto è lontano, ma i nerazzurri devono chiudere al meglio la stagione e arrivare in fondo in Europa League. Sono tre gli obiettivi di Conte per evitare il fallimento.

GRUPPO – “La prima è ritrovare quella unità d’intenti e quella sintonia con il gruppo dei giocatori che era stata la cifra stilistica dei primi mesi e che è una caratteristica di tutta la carriera del tecnico. I segnali di senso opposto di queste settimane vanno cancellati, Conte deve riprendere in mano (e per mano) la squadra anche per programmare un futuro credibile”, si legge su Gazzetta.it.

SECONDO POSTO – “L’Inter deve rispettare quel ruolo da prima antagonista dei bianconeri che tutti gli assegnavano sin dalla scorsa estate, anche in ragione dei forti investimenti: chiudere dietro alla Lazio e all’Atalanta, al di là dei meriti delle due contendenti, sarebbe un brutto colpo per orgoglio e fiducia. E alle motivazioni di “onore” si aggiungono anche quelle economiche. Fra premi della Lega e bonus degli sponsor ballano quasi una decina di milioni“.

EUROPA LEAGUE – “Poi c’è l’Europa, e l’unico obiettivo stagionale rimasto ai nerazzurri, che dovranno in primis superare il Getafe, poi probabilmente il Bayer Leverkusen. Non c’è bisogno di dire che una vittoria del trofeo cancellerebbe ogni ombra di fallimento sulla stagione, ma la strada resta lunga e non semplice. Sicuramente Conte deve fare un percorso credibile, centrando almeno una semifinale o meglio ancora una finale. Un’uscita immediata agli ottavi o ai quarti decisamente non risolleverebbe il morale o i giudizi sul rendimento complessivo nell’annata. Se ne riparlerà ad agosto, ma per arrivare all’appuntamento con possibilità di giocarsi le proprie carte si passa da una virata immediata, sin dalla gara col Torino”, chiude il portale sportivo.