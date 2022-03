Vice-Brozovic, spunta un grande nome: “Scadenza 2023, Inter lo prende in seria considerazione”

Un tassello mancante, un buco in rosa da riempire nel prossimo mercato estivo. L'Inter in estate interverrà per rinforzare il centrocampo

Marco Macca

Un tassello mancante, un buco in rosa da riempire nel prossimo mercato estivo. L'Inter nell'estate di mercato interverrà per rinforzare il centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi, indipendentemente dal finale di stagione. I nerazzurri sono alla caccia di un vice-Brozovic, che sia in grado di non far rimpiangere il croato in caso di assenza. In questo senso, secondo calciomercato.com, è spuntato un grande nome sui taccuini della dirigenza interista: Houssem Aouar, centrocampista franco-algerino classe 1998 del Lione, in scadenza di contratto a giugno 2023 con il club francese. Scrive calciomercato.com:

"Aouar partirà, il suo futuro potrebbe essere in Inghilterra o in Italia. In Premier League è arcinoto l'interesse dell'Arsenal, che aveva fatto un tentativo la scorsa estate trovando il muro di Aulas, nel nostro campionato è sul taccuino di Juve e Inter. La vicenda del vice-Brozovic sta diventando spinosa, Marotta deve trovare un sostituto, il nome del francese (che sta pensando di difendere i colori dell'Algeria) è preso in considerazione. Ma solo a condizioni economiche favorevoli".

(Fonte: calciomercato.com)