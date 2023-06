Onana, l’Inter alza la richiesta. Sostituto? Torna un vecchio nome. Valigia in mano per Gosens

"Come ogni anno, il primo passo sarà capire chi resterà. L’entusiasmante cammino in Europa permetterà al club di evitare il sacrificio di un big per sistemare i conti entro il 30 giugno, come accaduto in passato. Se arriveranno offerte importanti, verranno valutate con serenità. André Onana è oggi l’uomo mercato nerazzurro. Il Chelsea ha cominciato la sua corte da tempo e i due club hanno già un appuntamento segnato in agenda per discutere di Lukaku e non solo. Ma l’Inter vuole ora 70 milioni (non più 40) per cedere il suo portiere, assoluto protagonista della stagione. Dovesse arrivare la proposta indecente, allora si cercherà un’alternativa di pari valore", riporta La Gazzetta dello Sport.