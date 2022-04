Inter, ecco il vero motivo per cui Dybala sarebbe il prescelto se Lautaro partisse

E' Paulo Dybala la prima scelta dell'Inter in caso di addio di Lautaro Martinez: Tuttosport spiega il perché

Sarà un'altra estate di grande lavoro per la dirigenza dell'Inter, che ha l'imposizione dalla proprietà di registrare un attivo di 70 milioni dal mercato. Sarà dunque necessario trovare soluzioni fantasiose per mantenere l'Inter ai vertici della classifica: "Questo vuol dire che Marotta e Ausilio dovranno vendere per 100, di milioni, considerato che una trentina verranno reinvestiti per mantenere alta la competitività della rosa (questo spiega perché Paulo Dybala sia il prescelto per sostituire il Toro, in caso di addio)", scrive Tuttosport.