Pedullà: “Inter, programmata chiusura Nandez nei prossimi giorni. I dettagli”

Secondo l'esperto di mercato, il club nerazzurro conta di chiudere presto l'operazione Naithan Nandez

"E' una volontà espressa che deve essere soltanto esaudita". Definisce così Alfredo Pedullà, esperto di mercato, la trattativa in corso tra Inter e Cagliari per portare in nerazzurro Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano ha infatti scelto la Beneamata e aspetta soltanto che i due club trovino l'incastro giusto. Spiega il giornalista a Sportitalia: "La scelta di non partire per gli USA conta poco perché l'Inter ha programmato la chiusura dell'operazione per i prossimi giorni, quando il giocatore tornerà dalle vacanze. Ci sono stati contatti tra Marotta e Giulini: si viaggia verso la formula del prestito con diritto di riscatto con le contropartite tecniche che potrebbero comprendere Pinamonti o un altro giocatore. E' una situazione quindi scandita".