Perez: “Cambieremo format ma Superlega salverà il calcio. Ecco una possibile soluzione”

Florentino Perez torna a parlare in merito alla Superlega e lo ha fatto ai microfoni di AS: ecco le sue parole

"Dico che è falso e che hanno manipolato il concetto. Non è un progetto esclusivo e non va contro i campionati. Il progetto Superlega è il migliore possibile ed è stato fatto per salvare il calcio e farlo uscire dalla crisi. Il calcio è gravemente ferito perché l'economia ne risente e ci si deve adattare all'epoca in cui viviamo. La Superlega non va contro i campionati e ha l'obiettivo che ci sia più denaro possibile per il calcio. Si è pensato di dare maggiore interesse alle partite e credo che la riforma della UEFA non è la soluzione al problema perché non è meglio dello stato attuale. E poi non possiamo aspettare fino al 2024, alcune cose le abbiamo dette male. Torneremo e ci confronteremo con nuove idee. Forse la soluzione sarebbe far giocare i primi quattro di ogni paese. Non lo so, ma bisogna fare qualcosa perché i giovani, tra i 14 e i 24 anni, abbandonano il calcio perché li annoia e preferiscono altro. Ci sono quattro miliardi di tifosi di calcio sparsi in tutto il mondo e la metà di loro sono fan dei club della Super League. Il calcio è l'unico sport mondiale e globale.