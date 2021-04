Ventola: “Juve, quanti soldi persi con CR7! Superlega? Senza meritocrazia…”

In diretta sul canale Twitch di Christian Vieri, la Bobo TV, l'ex attaccante Nicola Ventola commenta la questione Superlega

"Uefa e Fifa? Qualcosa va cambiato. Serve qualcosa in interessante o ridimensionare i contratti dei calciatori. Intenzioni buone, ma senza meritocrazia nel 2021 non convinci nessuno. I club non sono contenti di come la UEFA gestisce i soldi. Se il Mondiale va in Qatar qualcosa di strano c'è... Tutte le grandi squadre sono collassate, poi è arrivata la pandemia. La Juve con CR7 quanti soldi ha perso?! Credo a Perez quando dice che in tre anni, se le cose non cambiano, il Real Madrid fallisce".