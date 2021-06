Pirola al Monza? Arrivati altri due sondaggi. “L’Inter per lui ha le idee chiare”

Il classe 2002 ha diversi estimatori che lo stanno cercando: questo il piano chiaro dell'Inter per il difensore

Le difficoltà economiche in casa Inter possono spingere il club a puntare sui talenti cresciuti in casa o acquistati per una cifra irrisoria negli anni scorsi. Può essere il caso di Lucien Agoumé, che sarà valutato in ritiro da Simone Inzaghi e che potrebbe essere impiegato come vice Brozovic nel ruolo di regista. Destino diverso, pare, per un altro classe 2002 nerazzurro, come spiega Tuttosport: "Fra i giocatori in uscita, ma solamente in prestito, anche il giovane difensore Lorenzo Pirola, 2002 già nel giro dell'Under 21. Il Monza, che lo ha avuto in prestito già nell'ultima stagione, è favorito per riaverlo, ma negli ultimi giorni sono arrivati diversi sondaggi per il giocatore, fra cui Parma e Sassuolo. L'Inter sta valutando la soluzione che permetta al ragazzo di giocare con maggiore continuità".