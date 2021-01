FCIN1908 – Dzeko/Sanchez, smentita proposta Inter. Offerta era della Roma: ecco la posizione nerazzurra

Ha subito uno stop la trattativa tra Inter e Roma per lo scambio Dzeko-Sanchez. Il club giallorosso non accetta di coprire la differenza tra gli ingaggi del bosniaco e del cileno. Al momento, quindi, non ci sono le condizioni per portare a termine una trattativa nata negli ultimi giorni di mercato. Il club nerazzurro, come appurato da Fcinter1908, smentisce categoricamente di aver proposto lo scambio alla Roma.

L’Inter ha ascoltato la proposta della Roma e ha sempre ribadito di poter fare l’operazione solo a saldo 0. Da qui lo scetticismo emerso già nella giornata di ieri. Mancavano le condizioni e bisognava trovare la quadra per lo scambio solo alla pari. Al momento è difficile che l’operazione possa concludersi, rimangono solo piccoli spiragli, anche perché il tempo stringe.